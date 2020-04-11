Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Antalya'nın simge yapıları tarihi Yivli Minare, Saat Kulesi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar Denizde botla seyreden güvenlik ekibinin görüntüsü Motorize polis ekibini devriye atması Konyaaltı Sahilinin genel görüntüsü Boş cadde ANTALYA - Turizm merkezi Antalya'da, yeni tip...

Antalya'nın simge yapıları tarihi Yivli Minare, Saat Kulesi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar Denizde botla seyreden güvenlik ekibinin görüntüsü Motorize polis ekibini devriye atması Konyaaltı Sahilinin genel görüntüsü Boş cadde ANTALYA - Turizm merkezi Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kentin tarihi simge yapıları Yivli Minare, Saat Kulesi ile Cumhuriyet Meydanı ve çevresi ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili en sakin günlerini yaşıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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