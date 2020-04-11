Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma yasağının ardından Sındırgı sokakları boş kaldı - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağının ardından Sındırgı sokakları boş kaldı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı tarafından KOVİD 19 tedbirleri kapsamında iki gün süreyle Balıkesir dahil olmak üzere 31 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından Sındırgı ilçesinde işlek cadde ve meydanlar yerini köpek havlaması ve kuş seslerine bıraktı.
İçişleri Bakanlığı tarafından KOVİD 19 tedbirleri kapsamında iki gün süreyle Balıkesir dahil olmak üzere 31 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından Sındırgı ilçesinde işlek cadde ve meydanlar yerini köpek havlaması ve kuş seslerine bıraktı. Meydanın bekçisi ise belediye binasının üzerinde bulunan leylekler oldu. Cadde ve sokaklarda polis, jandarma, zabıta, ambulans, Vefa ekipleri haricinde araç görülmemesi ve vatandaşların evlerinde kalmaları yasağa uyduklarını gösterdi. Ekmek fırınları ise Vefa ekipleri iş birliğiyle evlere ve sokaklara servis yaptı. Sındırgı'nın sakin hali havadan drone ile görüntülendi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:46 Kaynak: İHA
Son Dakika Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi