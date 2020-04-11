Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağı uygulaması Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi Balıklıgöl Cadde ve sokaklar Polis ekipleri ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
Sokağa çıkma yasağı uygulaması
Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi
Balıklıgöl
Cadde ve sokaklar
Polis ekipleri ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.
Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından, kent genelinde uygulama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:43 Kaynak: AA
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