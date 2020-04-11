Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından ilçe genelinde, caddeler, sokaklar ve meydan sessizliğe büründü.
Polis ekipleri, ilçe genelinde uygulama yaparak insanları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:58 Kaynak: AA
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