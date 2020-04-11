Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı - Drone - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı - Drone
6 saat önce
Drone ile çekilmiş boş cadde ve sokaklar GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
Drone ile çekilmiş boş cadde ve sokaklar GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:43 Kaynak: AA
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