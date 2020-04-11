Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı - Drone (2) - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı - Drone (2)
6 saat önce
Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:14 Kaynak: AA
Son Dakika Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi