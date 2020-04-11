Sokağa çıkma yasağının ardından Van sokakları sessizliğe büründü(2) - Son Dakika

VAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ KARABAĞ: VAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYDU

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Van'da, 898 polis ile 185 motorize ekip görev yapıyor.

Kentin İpekyolu Caddesi'nde denetimleri takip eden İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ , bugün 57 kişiye idari yaptırım uygulandığını söyledi. İpekyolu Caddesi'nin 11 noktasında sabit yol uygulamalarının devam ettiğini kaydeden Karabağ, "Hem trafik ekiplerimiz hem genel hizmet personelimiz uygulama yapıyor. Şu ana kadar şehir girişlerinde 708 vatandaşımızın ateşlerini ölçmüş durumdayız. Yüksek ateşli bir vakaya rastlanmadı. Yüksek ateşli bir vatandaşımız ortaya çıkarsa hemen seri bir şekilde sağlık personeli vasıtasıyla hastaneye intikal ettiriyoruz" dedi.

Karabağ, kentte sokağa çıkma yasağına uyulduğunu ifade etti.