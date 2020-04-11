Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı
6 saat önce
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı saatler 00.00'ı gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlanırken, Şişli bölgesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı saatler 00.00'ı gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlanırken, Şişli bölgesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar açık olan market ve fırınlara akın etmişti. Yasağın başlamasıyla birlikte vatandaşların evlerine gitmesiyle birlikte caddeler ve sokaklar boşaldı. Genellikle insanların yoğun olduğu Nişantaşı bölgesinde yasakla birlikte sokakların boş kaldığı görüldü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:15 Kaynak: İHA
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