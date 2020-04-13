Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı'nda sessizlik - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı'nda sessizlik

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün geçerli olan sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından vatandaşlar dışarı çıkmak yerine evde kal çağrısına uyarak evlerinde kaldı. Boş olan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Haftasonu boyunca süren yasağın saat 00.00 itibariyle bitmesinin ardından vatandaşlar dışarı çıkmak yerine evde kal çağrısına uyarak evlerinde kaldı. Vatandaşların evde kalmasıyla Kadıköy sokakları boş kaldı. Boş sokaklar ve yollar drone ile havadan görüntülendi.