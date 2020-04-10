Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu
6 saat önce
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı iş yerleri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler açık olacak.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı iş yerleri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler açık olacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:00 Kaynak: İHA
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