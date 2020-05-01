Sokağa çıkma yasağının gölgesinde 1 Mayıs! Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenler anısına çelenk bırakıldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının gölgesinde 1 Mayıs! Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenler anısına çelenk bırakıldı
12 dakika önce
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2020 yılında koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağının gölgesinde geçiyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 10:15
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