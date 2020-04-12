Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de caddeler boş kaldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
14 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Van'a giriş ve çıkışları kontrol altında tutan ekiplerin drone ile çekilmiş görüntüleri Van'ın şehir merkezi, Edremit ilçesi, caddeleri, sokaklarından drone ile havadan çekilmiş görüntüler Van'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de caddeler boş kaldıVAN - Yeni tip...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Van'a giriş ve çıkışları kontrol altında tutan ekiplerin drone ile çekilmiş görüntüleri
Van'ın şehir merkezi, Edremit ilçesi, caddeleri, sokaklarından drone ile havadan çekilmiş görüntüler Van'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
VAN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Van'da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:24 Kaynak: AA
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