Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de İstanbul sessizliğe büründü - Taksim Meydanı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de İstanbul sessizliğe büründü - Taksim Meydanı
6 saat önce
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:30 Kaynak: AA
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