Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı - Drone - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı - Drone
6 saat önce
Gaziantep kent meydanı drone görüntüsü GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
Gaziantep kent meydanı drone görüntüsü GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:19 Kaynak: AA
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