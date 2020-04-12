Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı - İZMİR/KAYSERİ/SAMSUN/ - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı - İZMİR/KAYSERİ/SAMSUN/
6 saat önce
İzmir Konak Meydanı Kayseri meydan görüntüleri Samsun meydan görüntüleri Konya meydan görüntüleri İZMİR/KAYSERİ/SAMSUN/KONYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
İzmir Konak Meydanı
Kayseri meydan görüntüleri
Samsun meydan görüntüleri
Konya meydan görüntüleri İZMİR/KAYSERİ/SAMSUN/KONYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:48 Kaynak: AA
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