Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı (2) - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı (2)

6 saat önce

Antalya'da boş sokak ve caddelerinden detaylar Antalya Cumhuriyet meydanı drone görüntüleri ANTALYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.

Antalya'da boş sokak ve caddelerinden detaylar

Antalya Cumhuriyet meydanı drone görüntüleri

ANTALYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı (2)

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:10 Kaynak: AA

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