Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı
13 dakika önce
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:28 Kaynak: AA
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