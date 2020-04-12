Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı. Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı yanı sıra Sivas Caddesi, Kapalı Çarşı, İstasyon Caddesi ve Mimar Sinan Parkı'nda yasağın ikinci gününde de sessizlik hakim.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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