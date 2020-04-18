SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İLK GÜNÜNDE İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI - Son Dakika

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İLK GÜNÜNDE İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI
6 saat önce
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İLK GÜNÜNDE İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI (Taksim, Beşiktaş, Zincirlikuyu)
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 08:40 Kaynak: DHA
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