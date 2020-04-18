Sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı - Son Dakika

Alper KORKMAZ/

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten, 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde İstanbul'un sokakları ve yolları boş kaldı. Zincirlikuyu otobüs durağında bekleyen kalabalık dikkat çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluşan cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim oldu. İstanbul'un yolları ve sokakları boş kaldı. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Üsküdar 'da da metro ve metrobüs durakları boş kaldı. D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü trafik yok denecek kadar azdı. D-100 Cevizbağ'da da benzer görüntüler oluştu.

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