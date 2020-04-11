Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Trabzon sessizliğe uyandı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Trabzon sessizliğe uyandı
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da yollar ve caddeler sessizliğe büründü.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da yollar ve caddeler sessizliğe büründü.
Sokağa çıkma yasağının gece saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başladığı şehirde herhangi bir tatsız olay yaşanmazken, sokaklar ve caddelerde yasağın uyulduğu gözlendi. 2 gün sürecek yasak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ve şehrin işlek noktalarındaki sakinlik havadan görüntülendi. Sahil yolunda ise sadece şehirler arası lojistik tırlarının seyir halinde olduğu görüldü. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:26 Kaynak: İHA
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