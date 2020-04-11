Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Trabzon sessizliğe uyandı - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Trabzon sessizliğe uyandı

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu ve şehrin işlek noktaları havadan görüntülendi

TRABZON - Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da yollar ve caddeler sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma yasağının gece saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başladığı şehirde herhangi bir tatsız olay yaşanmazken, sokaklar ve caddelerde yasağın uyulduğu gözlendi. 2 gün sürecek yasak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ve şehrin işlek noktalarındaki sakinlik havadan görüntülendi. Sahil yolunda ise sadece şehirler arası lojistik tırlarının seyir halinde olduğu görüldü.