Son Dakika › Genel › Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Trabzon sessizliğe uyandı - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Trabzon sessizliğe uyandı
15 dakika önce
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Trabzon sessizliğe uyandı Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu ve şehrin işlek noktaları havadan görüntülendi Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da yollar ve...
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Trabzon sessizliğe uyandı
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu ve şehrin işlek noktaları havadan görüntülendi
TRABZON - Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da yollar ve caddeler sessizliğe büründü.
Sokağa çıkma yasağının gece saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başladığı şehirde herhangi bir tatsız olay yaşanmazken, sokaklar ve caddelerde yasağın uyulduğu gözlendi. 2 gün sürecek yasak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ve şehrin işlek noktalarındaki sakinlik havadan görüntülendi. Sahil yolunda ise sadece şehirler arası lojistik tırlarının seyir halinde olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:29 Kaynak: İHA
Son Dakika Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın 2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi