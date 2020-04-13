SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL - Son Dakika

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL
6 saat önce
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHASokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Sokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.
Görüntü dökümü:
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-Benzinciler önündeki kuyruktan görüntü
- Mecidiyeköy
yollardan detay
-Genel ve detaylar
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:41 Kaynak: DHA
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