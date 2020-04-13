Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından İstanbul - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından İstanbul
6 saat önce
SOKAĞA çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.
SOKAĞA çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:51 Kaynak: DHA
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