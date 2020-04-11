Sokağa çıkma yasağının olduğu Gaziantep'te boş sokaklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının olduğu Gaziantep'te boş sokaklar dezenfekte ediliyor
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağının olduğu Gaziantep'te boş sokaklar dezenfekte ediliyor Gaziantep'te tarihi çarşılar köpüklü suyla yıkanıyor Türkiye'de sokağa çıkma yasağının ardından Gaziantep'te boşalan tarihi çarşı ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak, dezenfekte ediliyor İçişleri Bakanlığı genelgesi...
Sokağa çıkma yasağının olduğu Gaziantep'te boş sokaklar dezenfekte ediliyor
Gaziantep'te tarihi çarşılar köpüklü suyla yıkanıyor
GAZİANTEP - Türkiye'de sokağa çıkma yasağının ardından Gaziantep'te boşalan tarihi çarşı ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak, dezenfekte ediliyor
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağının başladığı 30 büyük şehir arasında yer alan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boşalan tarihi çarşı ve sokaklar belediyesi ekipleri ekipleri tarafından köpük ve suyla yıkanıyor. Vatandaşların evlerinde bulunması fırsat bilen temizlik ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında yıkanan sokakları ilaçlayarak dezenfekte ediyor.
Şahinbey belediyesi ekipleri bölgede görev yapan başta polis araçları olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlara ait araçları da dezenfekte ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:26 Kaynak: İHA
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