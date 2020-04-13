Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Bursa caddeleri böyle görüntülendi - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Bursa caddeleri böyle görüntülendi
18 dakika önce
Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Bursa caddeleri böyle görüntülendi.
Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Bursa caddeleri böyle görüntülendi
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:39 Kaynak: İHA
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