Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Bursa caddeleri havadan görüntülendi - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Bursa caddeleri havadan görüntülendi
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Bursa caddeleri havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Bursa caddeleri havadan görüntülendi - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:43 Kaynak: İHA
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