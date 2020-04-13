Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar alışverişe çıktı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar alışverişe çıktı
6 saat önce
Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak alışveriş yaptı.
Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak alışveriş yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak açık olan büfelerden alış veriş yapmaya başladı. Taksi şoförleri de plaka uygulamasına kaldığı yerden devam ederek çalışmaya başladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:04 Kaynak: İHA
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