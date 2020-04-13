Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar istifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'ya destek... - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar istifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'ya destek...
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar istifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'ya destek için yürüdü.
Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar istifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'ya destek için yürüdü
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:18 Kaynak: İHA
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