SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA BİRLİKTE DENETİMLER DE BAŞLADI - Son Dakika

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA BİRLİKTE DENETİMLER DE BAŞLADI
6 saat önce
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimlerde bulunuyor. Ekipler, yoldan geçen araçları tek tek çevirip, izinleri olup olmadığını kontrol ediyor. 24 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 00.00'dan sonra denetimler başladı. İstanbul'da gece yarısı itibariyle denetimler yoğunlaştı. Birçok noktada uygulama noktası oluşturan ekipler, sürücüleri kontrol etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim amaçlı yol tek şeride düşürüldü. Taksim Meydanı'nda polisler ile temizlik görevlilerinin dışında kimsenin olmadığı görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:20 Kaynak: DHA
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