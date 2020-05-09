SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA BİRLİKTE DENETİMLER DE BAŞLADI --KÖPRÜ - Son Dakika

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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi

Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun

Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi

Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi

Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin