SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA BİRLİKTE DENETİMLER DE BAŞLADI - KOPRU DENETİMLERDEN DETAYLAR - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var

Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi

Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin