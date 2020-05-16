SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA BİRLİKTE POLİS DENETİMLERİ BAŞLADI - Son Dakika

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA BİRLİKTE POLİS DENETİMLERİ BAŞLADI

Koronavirüs önlemleri kapsamında 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoldan geçen araçları tek tek çevirip, izinleri olup olmadığını kontrol ediyor.14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı 00.00'dan itibaren başladı. İstanbul'da gece yarısı itibariyle denetimler başlatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulama noktası oluşturan güvenlik kuvvetleri sürücüleri kontrol etti. - İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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