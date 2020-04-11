Sokağa çıkma yasağıyla İstanbul sessizliğe büründü (Galata Köprüsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokağa çıkma yasağıyla İstanbul sessizliğe büründü (Galata Köprüsü - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağıyla İstanbul sessizliğe büründü (Galata Köprüsü

6 saat önce

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından İstanbul, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Anadolu yakasının Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin en işlek cadde ve meydanları sessizliğe bürünürken Üsküdar Meydanı ve Salacak sahili martı ve güvercinlere kaldı. İstanbul'un işlek yerlerinden Caddebostan ile Bağdat Caddesi'nde de sakinlik hakim.

Kadıköy İskelesi İETT peronlarında az sayıda vatandaşın ev ve iş yerlerine gitmek için otobüs beklediği görüldü.

Polis ekipleri denetim yapıyor

Beşiktaş, Sarıyer ve Beyoğlu'nda da meydanlar boş kalırken, polis ekipleri araçları durdurarak kontrol etti. Görevli personeller hariç, kimsenin dolaşmasını izin verilmedi.

Her gün yoğunluğun yaşandığı Cevizlibağ'daki metrobüs durağında ise az sayıda insanın beklediği gözlenirken bir bölümünün sağlık çalışanı olduğu öğrenildi. Ayrıca, tramvay seferlerinin durdurulması nedeniyle Cevizlibağ'daki tramvay istasyonuna şerit çekildi.

Hafta sonları milyonlarca insanı ağırlayan, ticaretin ve turizmin merkezi Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya'nın da içinde yer aldığı Tarihi Yarımada'da sessizlik hakim.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgede istisna kapsamında olan fırınlar, eczaneler, kargo firmaları, kamu ve özel sağlık kuruluşları hizmet vermeye devam ediyor.

Kent genelindeki metrobüs, vapur, otobüs ve Marmaray seferleri ise aralıklı sürüyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 12.45 itibarıyla yüzde 8 olarak kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında polis ve zabıta ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan denetim yapıyor.

Silivri'de ise cadde ve sokaklar boş kalırken belediye ekipleri sokak hayvanları için kaplara ve sokak köşelerine mama bırakıyor.

Sokağa çıkma yasağıyla İstanbul sessizliğe büründü (Galata Köprüsü

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:21 Kaynak: AA

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