Sokağa çıkma yasağıyla Konya'da vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağıyla Konya'da vatandaşlar sokağa döküldü
6 saat önce
Büyükşehirlerde hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kararının ardından 2 günlük ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar sokağa döküldü.
Büyükşehirlerde hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kararının ardından 2 günlük ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar sokağa döküldü.
Hafta sonunda sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından Konya'da çok sayıda vatandaş yayan ve araçları ile fırın, market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Yasak kararı sonrası evlerinden çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden olurken, fırın, market ve akaryakıt istasyonlarındaki market önlerinde uzun kuyruklar oluştu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:14 Kaynak: İHA
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