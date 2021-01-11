Sokağa çıkma yasaklarına uymayan 335 kişiye ceza yağdı - Son Dakika

Balıkesir'de sokağa çıkma yasağına uymayan 335 şahsa toplam 396 bin 991 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüsü (Kovid19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu hafta sonu da Balıkesir'de 08.01.2021 Cuma günü saat 21.00 ile 11.01.2021 Pazartesi günü saat 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamalara uymayan 335 şahsa toplam 396 bin 991 TL idari para cezası yazıldı. - BALIKESİR