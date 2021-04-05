Sokağa çıkmak için iki gün sabredemeyenlere yarım milyon ceza - Son Dakika

Sokağa çıkmak için iki gün sabredemeyenlere yarım milyon ceza
05.04.2021 12:12
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 145 kişi ve 5 işletmeye 503 bin 5 lira ceza yazıldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 145 kişi ve 5 işletmeye 503 bin 5 lira ceza yazıldı.
Çok yüksek riskli iller arasına giren Düzce'de uzun bir aranın ardından tekrar 56 saat sokağa çıkma yasağı uygulandı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 56 saat boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlem caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak yapılan kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 145 kişi ve 5 işletmeye 503 bin 5 lira idari para cezası uygulandı. - DÜZCE
Son Dakika Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede başlayacak ve kararlılıkla bitireceğiz Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi "Kulüpler neden batıyor?" sorusunun adeta cevabı oldu! 8 dakikalık performans için 10 milyon ödendi Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir 1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor