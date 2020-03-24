Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar drone ile denetlendi - ORDU - Son Dakika

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar dron ile denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik Karadeniz Sahil Yolu'nda dron ile denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, durdurdukları araçlarda sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşları evlerine geri dönmeleri için uyardı, sürücülerden de araçta bulunan yolcuların yan yana oturmamalarını, bu yönde tedbir almalarını istedi.

Trafik polisleri durdurdukları araçların sürücüleri ve yolcularına kolonya ikramında bulunurken, sürücülere araçların yeterince dezenfekte edilmesi noktasında da uyarı yaptı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Komiser Özkan Hakyemez, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs denetimlerinin devam ettiğini belirterek, bugün de drondan faydalanarak denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerde sokağa çıkması kısıtlanan kişileri tespit etmeleri durumunda uyardıklarını ve evde kalmalarını sağladıklarını aktaran Hakyemez, diğer vatandaşlara da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını söylediklerini ifade etti.

Denetimler sırasında toplu ulaşımda kullanılan araçların hijyeni noktasında sürücüleri uyardıklarına dikkati çeken Hakyemez, "Ayrıca şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs sürücülerine de kapasitelerinden fazla yolcu almamaları hususunda uyarılarımız oluyor." dedi.

Hakyemez, denetimlerde vatandaşların kendilerine yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.