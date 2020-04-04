Sokağa çıkması yasak genç, polisten kaçarken kaza yaptı - Son Dakika

Sokağa çıkması yasak genç, polisten kaçarken kaza yaptı

20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkması yasaklanınca, polisi gören 19 yaşındaki sürücü H.S. paniğe kapılıp kaçmak isteyince kaza yaptı.

Araçtaki 20 yaşından küçük 2 kişiye toplamda 784 TL idari para cezası kesildi.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki genç, polisi görünce paniğe kapılıp kaçmak isteyince kaza yaptı.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre 07 US 770 plakalı otomobilin sürücüsü 19 yaşındaki H.S., ilçe merkezinde seyir halindeyken polis kontrolüne takıldı. Sokağa çıkma yasağı bulunan ve otomobilde 18 yaşındaki arkadaşı ve annesi bulunan H.S., polisi görünce kaçmaya başladı. Yaşanan 5 kilometrelik kovalamaca sonrası H.S'nin kullandığı otomobil, yol seviyesinden 2 metre aşağıdaki seraya uçtu. Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri şahısları yakalayarak Jandarmaya teslim etti.

Yapılan sorguda yaşları 20'nin altında olan ve sokağa çıkmamaları gereken 2 kişiye toplamda 784 TL idari para cezası kesildi.

Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.