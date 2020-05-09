Sokağa çıkmaya hazırlanan çocuk ve gençler için psikiyatrist uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sokağa çıkmaya hazırlanan çocuk ve gençler için psikiyatrist uyarısı - Son Dakika

Sokağa çıkmaya hazırlanan çocuk ve gençler için psikiyatrist uyarısı

6 saat önce

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, uzun süre evde kalan 20 yaş altı çocuk ve gençlerin 4 saatlik sokağa çıkma izni konusunda beklenmedik davranışlar sergileyebileceğini, anne ve babaların da bu davranışlara karşı daha toleranslı olması gerektiğini söyledi.

Sokağa çıkmaya hazırlanan çocuk ve gençler için psikiyatrist uyarısı, System.String[]

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, uzun süre evde kalan 20 yaş altı çocuk ve gençlerin 4 saatlik sokağa çıkma izni konusunda beklenmedik davranışlar sergileyebileceğini, anne ve babaların da bu davranışlara karşı daha toleranslı olması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftalardır evde kalan 20 yaş altı grup üyelerinin basit kıskançlık, korku, öfke ve ağlama atakları yaşayabildiğini belirtti.

Ailelerin, çok şiddetli olmadığı sürece bu atakları hoşgörüyle karşılaması gerektiğine işaret eden Ercan, 14 yaş altı için 13 Mayıs, 15-20 yaş arası için 15 Mayıs'ta verilecek dörder saatlik sokağa çıkma izninin "bir nefes alma fırsatı" olduğunu kaydetti.

Sokağa çıkma izni konusunda ailelerin büyük beklenti ve hayallerden uzak durmasını isteyen Ercan, "Çocuklar çok yoruldu ama yine de izin konusunu abartmamak gerekiyor. Çünkü beklenmedik davranışlar görebiliriz. Sokağa çıkmak için can atan bir çocuk, o gün gelince 'Hiçbir yere gitmeyeceğim' diye inat edebilir. Bir başka çocuk eve dönmek istemeyebilir. Parkta her şeyin çok yolunda gittiğini düşündüğümüz bir anda çocuklar nedensiz huysuzlanabilir, ağlayabilir. Biz ne kadar soğukkanlı olursak o kadar iyi." dedi.

"Bütün sınıfı bir araya toplamayın"

Anne ve babaların çocuklarına 4 saatlik izni kullanma konusunda baskı yapmamasını öneren Ercan, şöyle devam etti:

"0-14 ile 15-20 yaş grubu çok farklı. Küçük çocukların yanında anne veya babalar olacak. Çünkü 12-13 yaş altının sosyal mesafeye uymasını bekleyemeyiz. Onların başında ebeveyn olmalı. Büyük çocuklar ise bunu kabul etmeyecektir. Biz de 15-20 yaş grubunun yanında olmak için ısrarcı olmayalım. Nutuk çekmeden kısa bir şekilde programı anlatalım. Dışarıda en fazla 4 saat geçirebileceklerini, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğini net biçimde söyleyelim. Uzun saatler boyu nasihat çekip, uzaktan kumandayla kontrol eder gibi davranırsak ters tepecektir. Ergenlik dönemindeki çocuk 'Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket edebilir. Kuralların net olması, kısa izah edilmesi gerekiyor. Ailelerin rolü önemli, 'Sen bilmezsin' yerine 'Birlikte karar verelim' anlayışıyla davranmalıyız."

Ercan, özellikle küçük yaş grubu için açık alan gezintilerinin tercih edilebileceğini aktararak, "Sokağa çıkma izni, sınıf buluşması olarak kullanılmasın. Bütün sınıfı bir araya toplamayın. En fazla 2-3 arkadaş maske takarak görüşebilir, sarılmaya da izin veremeyiz." diye konuştu.

Öncelik sıralaması değişti

Pandemi sürecinde kontrollü sosyal hayat aşamasının da çocuk ve gençler için zor olabileceğine dikkati çeken Eyüp Sabri Ercan, aileler için öncelik sıralamasının da değiştiğini aktardı.

Ercan, sosyal hayatta en önemli konunun artık "hijyen" olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hayatlarımız değişti. Bundan sonra en önemli kural, derslerde başarı ya da odaların temiz tutulması olmamalı. Diğer tüm kurallar ikinci plana alınmalı. Çocuklarımızdan da öncelikle hijyen kurallarına uymalarını istemeliyiz. Hem hijyen kurallarına uymalarını hem online derslerde başarılı olmalarını hem odalarını temiz tutmalarını istersek hepsinden mahrum kalabiliriz."

Eyüp, Anne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:10 Kaynak: AA

YORUMLAR

Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler         
17:42
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı         
17:11
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor         
17:08
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor         
17:06
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti         
17:01
Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı         
16:35
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi         
16:35
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi         
16:30
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor         
16:30
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma         
16:28
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek         
16:27
Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü         
16:09
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi         
16:04
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek         
16:04
İş adamı Hikmet Tunceli, İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi         
15:53
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı         
15:42
Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor         
15:30
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu         
15:28
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum         
15:25
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi         
15:23
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı         
15:22
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış         
15:14
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi         
15:12
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı         
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi         
14:55
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi         
14:46
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi         
14:41
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur         
14:29
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi         
14:19
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 17:54:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkmaya hazırlanan çocuk ve gençler için psikiyatrist uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]