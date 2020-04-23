Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik'te koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılamadı. Bayram, çocukların aileleriyle evlerinde çekip, sosyal medyada paylaştığı videolarla kutlandı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında üçüncü kez sokağa çıkma yasağı ilan etti. Dört gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında sokaklar boş kalırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle dışarıya çıkamayan çocuklar evlerinde videolar hazırladı. Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te, evlerini Türk bayraklarının yanı sıra Atatürk fotoğraflarıyla donatan çocuklar, kutlamaları evlerinde yapıyor. Evdeki kutlamalara ilişkin videolar, ailelerince sosyal medyada paylaşılarak, bayram coşkusu paylaşılıyor.

SOSYAL MESAFELİ TÖREN

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın yanı sıra koronavirüs nedeniyle çok az sayıda yönetici katılırken, sosyal mesafeye de dikkat edildi.