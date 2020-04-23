Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (3) - Son Dakika

BALKONLARDA BAYRAM COŞKUSU

Eskişehir'de, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılamadığı için evlerinin balkonlarına çıkanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bayrama özel hazırlanan 100'üncü Yıl Marşı'nı coşkuyla söyledi. Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki apartmanlarının balkonlarına çıkan aileler ve çocukları, saat 13.15'te hep bir ağızdan marşı okudu. Ayrıca 100'üncü Yıl Marşı, Eskişehir'deki okulların hoparlörlerinden de yayınlandı.