Sokağa çıkmayan yaşlı kadın doğal sebze yetiştirerek gününü geçiriyor - Son Dakika

Malatya'da yaşlı bir kadın, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayınca evinin bahçesinde sebze yetiştirmeye başladı.



Arguvan ilçesinde yaşayan ve korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 70 yaşındaki Hatice İncesu, kısıtlamadan dolayı evde sıkıldı. Evin bahçesinde toprakla uğraşan ve sebze eken yaşlı kadın, zamanını faydalı şekilde değerlendirdiği gibi bahçede hareket etme fırsatı da bulmuş oluyor.



Gününün nasıl geçirdiğiyle ilgili konuşan Hatice İncesu, "Zor günlerden geçiyoruz. Ama sabredelim yakında hepsi geride kalacak inşallah. Hepimizin sağlığı için sosyal mesafemize dikkat edelim, genç yaşlı demeden mümkün olduğunca evde kalalım Çünkü evde hayat var sloganına uymamız lazım" ifadelerini kullandı.



Covid-19 tedbirleri kapsmaında 65 yaş ve üzerinin sokağa çıkma kısıtlaması bulunması nedeniyle evde sıkılanlara önerilerde bulunan Hatice İncesu, "Kırsalda oturan vatandaşlarımız da benim gibi bahçede toprakla buluşsun. Zamanı olumlu şekilde geçirsinler. Doğal domates, salatalık ve biber ekin, hem doğal beslenirsiniz hem vücudunuz hareket eder hem de zamanınızı olumlu şekilde değerlendirirsiniz. Çünkü ben öyle yapıyorum" dedi.



70 yaşında olduğunu ve böyle bir salgını hayatında görmediğini belirten İncesu, "Oğlum ve gelinim İstanbul'da yaşıyorlar. Arguvan'da bekar oğlumla beraber kalıyorum. Tam 70 gündür toprakla buluşuyorum. Zamanım bu şekilde geçiyor. Bahçemde çalışıyorum, doğal ürün üretiyorum, geziyorum stres atıyorum" diye konuştu. - MALATYA