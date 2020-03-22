Sokağa çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları muhtardan - Son Dakika
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Sokağa çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları muhtardan

22 dakika önce

Sokağa çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları muhtardan Mahalle muhtarından örnek davranış Mahalle muhtarı Adnan Doğramacı 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor Manisa'nın Alaşehir ilçesi Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı...

Sokağa çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları muhtardan

Mahalle muhtarından örnek davranış

Mahalle muhtarı Adnan Doğramacı 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesi Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının ardından tek tek gezdiği evlerden hazırladığı ihtiyaç listelerini tamamlayarak vatandaşlara teslim ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de salgın haline gelen korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağında kimsenin mağdur olmaması için devlet her türlü seferberliği ilan ederken, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı da mahallesindeki yaşlıların evlerini tek tek ziyaret ederek hem ihtiyaçlarını öğreniyor hem de dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Alaşehir Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı, mahallesinde bulunan 65 yaş üzeri mahalle sakinlerini, hasta ve yardıma muhtaç vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Muhtar Adnan Doğramacı, eldivenini ve maskesini takarak, evleri ziyaret edip ihtiyaç listesi hazırlıyor. Muhtar Doğramacı, hazırladığı liste doğrultusunda ihtiyaçları vatandaşların evlerine götürerek teslim ediyor.

Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı, "Soğuksu Mahallesi muhtarı olarak mahallemizde bulunan yaşlı hasta ve muhtaç durumdaki ve 65 yaş üzeri dışarı çıkamayanlara gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için dolaşıyorum. Buradaki yaşlı teyzemiz ve amcamızın evini ziyarete geldik, ihtiyaçlarını ve eksiklerini getirdik. Amcamız rahatsız, pazartesi günü onu da doktora götüreceğiz" dedi.

Vatandaşlar da muhtar Doğramacı'ya özverili davranışından dolayı teşekkür etti.

Sokağa çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları muhtardan

Alaşehir, Manisa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:46 Kaynak: İHA

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