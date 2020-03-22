Sokağa çıktı 392 lira cezayı yedi - Son Dakika
Son Dakika Genel Sokağa çıktı 392 lira cezayı yedi - Son Dakika

Sokağa çıktı 392 lira cezayı yedi

6 saat önce

Sokağa çıktı 392 lira cezayı yedi -Ceza yiyen vatandaştan tebessüm ettiren tepki: "Görürsek bir daha yazarız dediler" 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşa cezai işlem uygulandı Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıktı 392 lira cezayı yedi

-Ceza yiyen vatandaştan tebessüm ettiren tepki: "Görürsek bir daha yazarız dediler"

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşa cezai işlem uygulandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı. Yaşlı adam, "Yapacak bir şey yok, görürsek bir daha yazarız dediler" dedi.

Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesinde, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıktı. Cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, 392 lira idari para cezası yediğini söyleyen vatandaş, "Yapacak bir şey yok, ekmek almaya gidiyordum, dışarıda görürsek yeniden ceza yazacaklarını söylediler" ifadesini kullandı.

Yaşlı vatandaşın rahat tavırları ise dikkat çekti.

Sokağa çıktı 392 lira cezayı yedi

Kahramanmaraş, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:08 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi
Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
17:59
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü         
13:22
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor         
13:18
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var         
10:29
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı 71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı         
10:12
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu         
02:56
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 03:08:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıktı 392 lira cezayı yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]