Sokağa çıktılar, inemedikleri sahilin, giremedikleri denizin fotoğrafını çekmekle yetindiler - Son Dakika

Sokağa çıktılar, inemedikleri sahilin, giremedikleri denizin fotoğrafını çekmekle yetindiler

Dünyaca ünlü sahilde 0-14 yaş gurubu çocuklar ve aileleri, Konyaaltı sahiline akın etti

"Uzaktan izlemek de mutlu ediyor"

ANTALYA - Antalya'da 40 gündür sokağa çıkmaları yasak olan 0-14 yaş arası çocuklar, verilen 4 saatlik iznin bitimine dakikalar kala bile aileleriyle birlikte giriş ve çıkışları yasak olan dünyaca ünlü sahile akın ettiler. Sahile indirilmeyen çocuklarla aileleri, uzaktan olsa da denize karşı bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 Nisan tarihinde 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağında 0-14 yaş arası çocuklara, bugün 11.00 - 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Antalya'daki bazı aileler, 40 gün aradan sonra gelen 4 saatlik iznini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde geçirmek istedi. İznin bitimine dakikalar kala sahilin yürüyüş kısmındaki kaldırımlarda yoğunluklar oluştuğu gözlendi. Sahil kısma yanaşanlar, sosyal mesafe kuralına uymayanlar, polis tarafından sık sık uyarıldı. Vatandaşlar ve çocuklar, polis gözetiminde belirlenen alanlarda yürüyüş gerçekleştirdi. Vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte inemedikleri sahilin, giremedikleri denize karşı bol bol öz çekim yaptı.

"Uzaktan izlemek de mutlu ediyor"

3 aylık torunu Likya Sarıer'i sahilde dolaştırmaya gelen Fulya Sekitmez, "11 çok erken bir saat. Genelde çocukların uykusunun olduğu bir saat oluyor. Anca çıkarabildik. Güneşten yararlanabilmek için 14.00-17.00 arası olması daha iyi olurdu. Ancak bunun için de teşekkür ediyoruz. İnşallah hastalık biter ve özgürce dolaşırız." dedi.

Çocuklarını sahile getiren Mimar Sinan Uzgaş da, "Denizi özlediler ama yine de yaklaşamıyoruz. Uzaktan izlemek de mutlu ediyor. Hoşlarına gitti." diye konuştu.

Tamara Şepiel, "Eğlendim ama be nim için normaldi. Daha önce 2 kez dışarı çıkmıştım." diye konuştu.

7 aylık hamile olan öğretmen Fatmanur Kula, "Çocuklar burada. Hava almaları güzel bir şey. Ben de 7,5 aylık hamileyim ve onu gezdirmek istedim. Hava çok güzel. Biraz daha tur atıp eve gitmeyi düşünüyoruz" derken, eşi ve çocuklarıyla sahile gelen bir başka vatandaş Erol Ayçiçek de, parklardaki yoğunluktan dolayı sahile gelmeyi tercih ettiklerini söyledi. Ayçiçek, "İzin çok güzel oldu. Sosyal mesafeyi koruyabilmek için sahile gelmek istedik. Çocuklar da bu duruma çok sevindi. Devletimize çok teşekkür ederiz. Emniyet güçleri de çok iyi tedbir alıyor." ifadelerini kullandı.