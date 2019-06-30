Son Dakika Haberleri: Sokağa el yapımı patlayıcı atıldı
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Sokağa el yapımı patlayıcı atıldı

48 dakika önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.
Barbaros Mahallesi'nde patlama sesi duyanlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.
Sokak giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alan ekipler inceleme yaptı.
Etrafa savrulan plastik parçaları inceleyen ekipler, patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını tespit etti.
EYP parçaları detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.
Görgü tanıkları AA muhabirine, ses üzerine dışarıya çıktıklarını, sokaktan dumanların yükseldiğini gördüklerini anlattı.
Sokağa el yapımı patlayıcı atıldı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:37 Kaynak: AA
Barbaros Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel
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