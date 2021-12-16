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Sokağa idrarını yaptığı sırada kendisini uyaran müzisyeni darp eden şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sokağa idrarını yaptığı sırada kendisini uyaran müzisyeni darp eden şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

16.12.2021 17:54

Sokağa idrarını yaptığı sırada kendisini uyaran müzisyeni darp eden şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı Kadıköy Moda'da sokağa idrarını yaptığı sırada kendisini uyaran müzisyen Okan Duman'ı darp eden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

Sokağa idrarını yaptığı sırada kendisini uyaran müzisyeni darp eden şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Kadıköy Moda'da sokağa idrarını yaptığı sırada kendisini uyaran müzisyen Okan Duman'ı darp eden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli, "Ben teşhir amacıyla sokağa tuvaletimi yapmadım. Çok sıkışmıştım ve kimsenin göremeyeceği bir köşeye geçerek tuvaletimi yapmaya başladım. Okan Duman isimli şahıs bir anda yakama yapıştı ve suratıma yumruk attı. Ben de kendimi korumak için yumruk attım" diyerek kendini savundu.

Kadıköy Moda'da, geçtiğimiz gün yaşanan olayda, sokakta yürüyen dört kişiden biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne idrarını yaptı. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden Müzisyen Okan Duman şahsa tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen kişi, iddiaya göre kendisini uyaran Okan Duman'ın eşinin üzerine idrarını yaptı. Taraflar arasındaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden Aras K. "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan Mete İ. ise "basit yaralama" suçundan yurt dışına çıkmamak ve imza atmak şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müzisyen Okan Duman: "Beni öldürmekle tehdit etti"

Şüpheliler ve şikayetçilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şikayetçi Okan Duman ifadesinde, 14 Aralık gece 01.00 sıralarında Moda Caddesi'nde yürüdüğü sırada şüphelilerden Aras K.'nın yola işediğini gördüğünü ve şüphelinin kendisi ile eşine cinsel organını gösterdiğini iddia etti. Şüphelinin kendisine diklendiğini söyleyen Duman, sinirlenerek şahsa birkaç kez yumruk attığını, daha sonra bu şahsın ve arkadaşlarının kendisine saldırdığını öne sürdü. Duman, "Mete İ. isimli şahıs beni öldürmekle tehdit etti. Ben olaydan sonra çantamdaki eşyalarımın yere saçıldığını fark ettim ve yaptığım kontrollerde cüzdanımın içerisindeki 200 lira param yoktu. Kimin aldığını görmedim, bu şahıslardan birinin aldığını düşünüyorum" diyerek şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

"Ben de şikayetçiyim"

Gözaltına alınan şüpheli Mete İ. ifadesinde, olay günü alkol aldıklarını, Aras K.'nın yol kenarına idrarını yaptığı sırada Okan Duman isimli şahsın bir anda hiçbir şey söylemeden Aras K.'ya saldırdığını söyleyerek, "Ben hemen Aras'ın yanına koştum ve ayırmak için Okan Duman'a yumruk attım. Okan bana vurmaya çalıştı ancak vuramadı, Aras da Okan'a yumruklarıyla karşılık verdi. Okan Duman yere düştü ancak ben iddia edildiği gibi kendisine uçan tekme atmadım, dizimle vurmuş olabilirim, tekme atmış olabilirim" dedi. Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen şüpheli Mete İ., Okan Duman'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

"Bir anda yakama yapıştı"

Alkol aldıktan sonra Moda Caddesi'nde yürümeye başladıklarını anlatan şüpheli Aras K. ise, "Bu sırada ben çok sıkışmıştım ve kimsenin göremeyeceği bir köşeye geçerek tuvaletimi yapmaya başladım. Okan Duman isimli şahıs bir anda yakama yapıştı ve suratıma yumruk attı. Ben de kendimi korumak için Duman'a yumruk attım. Ben teşhir amacıyla sokağa tuvaletimi yapmadım. Çok sıkışmıştım, yine de bu hareketimden dolayı pişmanım. Beni darp eden ve bana parasını çaldığım yönünde iftira atan Okan Duman'dan şikayetçiyim" dedi.

Sokağa idrarını yaptığı sırada kendisini uyaran müzisyeni darp eden şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
Sokağa idrarını yaptığı sırada kendisini uyaran müzisyeni darp eden şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
Sokağa idrarını yaptığı sırada kendisini uyaran müzisyeni darp eden şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

Anadolu Adalet Sarayı, Kadıköy, Teşhir, Moda, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokağa idrarını yaptığı sırada kendisini uyaran müzisyeni darp eden şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokağa idrarını yaptığı sırada kendisini uyaran müzisyeni darp eden şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
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