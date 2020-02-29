Sokağa inen binlerce protestocu Putin'in istifasını istedi - Son Dakika
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Sokağa inen binlerce protestocu Putin'in istifasını istedi

13 dakika önce

Rusya'nın muhalefet lideri Boris Nemtsov'un 5. ölüm yıldönümünde binlerce kişi Moskova sokaklarında Putin karşıtı gösteriler yaptı.

Sokağa inen binlerce protestocu Putin'in istifasını istedi, System.String[]

Rusya'nın muhalefet lideri Boris Nemtsov'un 5. ölüm yıldönümünde binlerce kişi Moskova sokaklarında Putin karşıtı gösteriler yaptı.


Rusya'nın en güçlü muhalefet lideri olarak anılırken 27 Şubat 2015 tarihinde Moskova'da vurularak öldürülen Boris Nemtsov'un 5'nci ölüm yıldönümünde Rusya muhalefeti sokaklara indi. Çeçen lider Ramazan Kadirov'un emriyle suikastin gerçekleştiğini savunan muhalefet suikastin her yıl dönümünde Moskova'da büyük gösteriler düzenlerken bu yılki gösterilere on binlerce kişi katıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşe katılanlar suikastten sorumlu tuttukları Ramazan Kadirov aleyhinde sloganlar attı.


En önde "Putin İstifa" pankartı taşındı


Yürüyüş kortejlerinde Ukrayna bayrakları ve Avrupa Birliği bayrakları taşıyanlar dikkat çekerken Rusya'nın dış politikalarını eleştiren sloganlar da atıldı. En dikkat çeken sloganlar arsında Suriye'deki savaş karşıtı sloganlar oldu. Protestocular Rusya'nın Suriye politikalarını eleştiren sloganlarında, Rusya askerinin çekilmesine dair ifadeler ve dövizler kullandı. Yürüyüşte en önde ise "Putin İstifa" pankartı taşındı. Rus polisi eylemlerde şuana kadar herhangi bir çatışma ortamı oluşmadığını ve güvenlik tedbirleri içerisinde gösterilerin sürdüğünü açıklarken protesto yürüyüşüne katılımın 22 bin kişi olduğu duyuruldu.


Kremlin Sarayı'na çok yakın bir noktada silahla vurularak öldürülen muhalefet liderinin ölümünün ardından Çeçen asıllı Zaur Dadayev suikastin faili olarak tutuklanmış ve suikastten 2 yıl sonra mahkemece suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:33 Kaynak: İHA
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