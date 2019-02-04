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Sokağa Kaçan Topu Almak İsteyen Öğrenciye Köpek Saldırdı

29 dakika önce

Sokağa kaçan topu almak isteyen öğrenciye köpek saldırdı Köpeğin ısırdığı çocuk hastaneye kaldırdı Olayı duyan çocuğun annesi büyük panik yaşadıKOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde okul bahçesinde oynarken sokağa giden topu almak isteyen öğrenciye köpek sadırdı.

Sokağa Kaçan Topu Almak İsteyen Öğrenciye Köpek Saldırdı, System.String[]
Sokağa kaçan topu almak isteyen öğrenciye köpek saldırdı
Köpeğin ısırdığı çocuk hastaneye kaldırdı
Olayı duyan çocuğun annesi büyük panik yaşadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde okul bahçesinde oynarken sokağa giden topu almak isteyen öğrenciye köpek sadırdı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi Evrim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kartonsan İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan sahada oyun oynayan öğrencilerin topu sokağa fırladı. Topu almak için bahçeden dışarı çıkan 3. sınıf öğrencisi E.A. (10), aldığı top ile birlikte tekrar okula dönerken bir köpek bir anda, küçük çocuğa saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koşarak köpeği uzaklaştırdılar. Köpeğin çocuğu ısırıdığını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan E.A. Gölcük Necati çelik devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyan annesi ise önce panikle hastaneye koştu. Hastanede tedavi altına alınan E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:33 Kaynak: İHA

Kocaeli, Başiskele, 3. Sayfa
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